Del mismo modo que en la Edad Media en los muros y columnas de las iglesias se pintaba y esculpía lo que el pueblo analfabeto debía de saber, del mismo modo a los españoles del siglo XXI, igualmente analfabetos, pero esta vez funcionales, se les dice lo que tienen que saber y lo que tienen que opinar, aunque sea modificando la realidad histórica. El medio utilizado para su adoctrinamiento son los medios televisivos.

La Iglesia Católica que dictaba los contenidos a conocer es ahora sustituida por PP y PSOE, que dictaminan “las verdades” que el pueblo debe de saber y lo que tiene que opinar sobre lo que le dejan saber. Evidentemente éste es incapaz de plantearse su verosimilitud y mucho menos intentar contrastarlas. Es mejor sentarse en el sillón para oír a sus “predicadores”: el gran Wyoming, etc. etc. o las tertulias televisivas.

Esta modificación de la historia se efectúa bien por afirmación de una determinada verdad inventada, bien por silenciar una parte de la realidad. En ambos casos existen acuerdos, similares a la omertá de la mafia.

Algunos acuerdos importantes:

Afirmar que los asesinatos en el franquismo estaban a la orden del día y que existía hambre, lo que es incompatible con que España tenía uno de los mejores sistemas educativos de Europa (hoy es uno de los peores), con que llegó a ser la octava potencia industrial del mundo en 1972, con que el paro era del 6% en 1972, con que un mecánico o un tractorista del Instituto Nacional de Colonización ganaba en 1970 en nómina más de 300 000 ptas/mes y con que en 1953 la renta per capita de España pasó del 56% de la media en los países de la CEE al 83% en 1975 y que ha bajado en 2015 al 71%. Esto se silencia.

Afirmar que los grandes asesinos de la humanidad lo han sido de derechas, silenciando que Hitler era socialista, que Stalin y Lenin son responsables del asesinato de 25 millones de rusos y que Mao Tse Tung lo es de los de más de 75 millones de chinos

De la ¿Democracia? española se silencia que dos individuos (los amos de PSOE y PP) designan a todos los miembros del poder ejecutivo, del judicial y a las ¾ partes como mínimo del legislativo, lo que es incompatible con la democracia y es fuente de toda clase de corrupción.

Como en toda comedia o tragedia los papeles se reparten: humanitario y despilfarrador el PSOE, buen gestor e inhumano el PP y con esos papeles se van “peleando” por las tertulias televisivas, y así los españolitos pueden creer que eligen entre buenos y malos, según las épocas.

Se silencia que ambos pactaron regalar a 4 bancos el 50% del mercado bancario español destruyendo las Cajas de Ahorros, que los precios de los sectores de energía y comunicaciones son varias veces más caros que la media europea por su tremenda concentración de sus empresas, que las SICAV, sociedades para que los ricos no paguen impuestos, fueron establecidas por Felipe González, que el PSOE ha subido el IVA, el impuesto más insolidario que existe, pues lo pagan por igual pobres que ricos y repercute en la renta de los ricos mucho menos que en la de los pobres y que congeló los sueldos de los funcionarios. Además las políticas económica, cultural territorial y religiosa de ambos son idénticas.

Se afirma que PP y PSOE son defensores de la unidad de España. Se silencia que ambos han financiado desde hace décadas la promoción del odio a España a través de la enseñanza en Cataluña y Vascongadas y por supuesto a través de TV3 y Euskal Telebista.

Se afirma que los musulmanes que llegan a España son refugiados políticos. Se silencia que ellos mismos reconocen que vienen a reconquistar Al Andalus, que en Arabia Saudí existen campamentos vacíos para acoger a más de un millón de peregrinos o que Israel tiene capacidad para acoger a decenas de miles.

Se afirma que PSOE gestiona para reducir el paro. Se silencia que pasamos del 6% en 1972 en el franquismo al 22% con el felipismo y con ZP llegamos al 25% desde el 10% con Aznar. PSOE produce necesariamente paro como produce necesariamente fracaso escolar porque el fracaso más la ignorancia producen la rabia que inevitablemente se traduce en votos al PSOE (la izquierda), que es lo que les interesa.

Se silencia que la masonería prohibida por el artículo 22-5 de la CE es dueña y señora de todos los partidos políticos a los que dicta sus políticas, por eso coinciden.

Se silencia la introducción en la educación desde párvulos de la ideología de género (el sexo hombre/mujer no lo determina la naturaleza sino la voluntad de cada individuo) proponiéndoles practicas contra natura. Etc. Etc.

Algunos pactos coyunturales: Los silencios de la financiación a El País por gestiones de Rajoy para salvarlo de la quiebra, o por la destitución de P.J. Ramírez, director de El Mundo, por presiones de Rajoy, o por el abultamiento engañoso del volumen del PIB español, para alabar la gestión de Rajoy o la de ZP, o por la expulsión de Ignacio Escolar de la SER por Juan Luis Cebrián director de PRISA por informar que la esposa de éste aparecía en los “papeles de Panamá”. Etc. Etc.

¡Y la mayoría se cree que estamos en democracia!