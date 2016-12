La llegada de estas fechas evoca, de forma inevitable, el aroma de las flores, que inician su peregrinaje anual a los camposantos. Las flores se cuentan entre las mayores embajadoras de sentimientos. Sus pétalos y su fragancia pueden hablar de amor, de recuerdo, de felicidad compartida o de anhelo del pronto retorno de la salud perdida. Pero, del mismo modo, su aroma es y ha sido la quintaesencia de la sensualidad, del puro disfrute de los sentidos. Hoy, de la mano de los prodigios de la química, su poder ha sido encerrado en pequeños frascos de estudiado diseño que la publicidad muestra como atajo infalible hacia la seducción y el triunfo. Próximas ya las navidades, asistiremos al tradicional desfile de posturas insinuantes, mímicas impostadas y músicas sicalípticas que nos invitan sin descanso hacernos con alguna de las innumerables fragancias que prometen el Valhala de los sentidos sin más que esparcir unas cuantas gotas sobre la epidermis.

Pero nada es bueno en exceso y puede que los mercaderes de esta tan manoseada mercancía estén abusando de sus cantos de sirena. Una suave fragancia de aroma exquisito es, qué duda cabe, grata carta de presentación y signo universal de prestancia y buen gusto. Pero una cosa es eso y otra presentar un frasco de colonia como la llave del país de las maravillas, de cuya mano nos volveremos seres de éxito instantáneo y atractivo irresistible. Cuando la publicidad se excede corre el riesgo de convertirse en bumerang y hacer que su destinatario comience a pensar si no estarán juzgando a la baja su inteligencia y estimando al alza su credulidad, cosas ambas que mueven al disgusto. Así que modérense los perfumistas, no sea que sus esfuerzos terminen por resultar no ya baldíos, sino hasta contraproducentes. Tomen ejemplo de la rosa que crece, anónima, en cualquier jardín. Sólo con mostrarse a sí misma, sin alarde alguno, brilla incomparablemente más que todos los lemas que nos preparan para las próximas calendas.