Según se desprende del último informe sacado a la luz por el INE, en el cual se manifiesta un ascenso en el índice de precios al consumo, IPC a punto de lograr posicionarse al del pasado 2008, es que como entonces debería decir el ministro de Economía, Luis de Guindos, las cosas van cada vez mejor, los salarios se equilibran al gasto y repuntan en posibilidades de bajar el número de desempleados; también traer como consecuencia inmediata el abastecimiento de los recursos familiares perdidos en aquellos años en los que la crisis nos cogió desprevenidos, sin saber por dónde nos llegaban los golpes de austeridad, incapaces de proteger nuestra economía y acabando con los ahorros guardados para uno de los eventos más satisfactorios de una unidad familiar, la graduación universitaria de los jóvenes de la familia, que tuvo que ser suspendida en algunos casos por falta de medios para el pago de las tasas universitarias.

Pero según este informe, los supervivientes de aquella Ley de Dependencia guardada en el armario por falta de partidas económicas para llevarla a cabo, según los corruptos de la época, tendrán que beneficiarse por lo que haya quedado de lo que no pudieron llevarse los defraudadores del Gobierno de los mordiscos al aire con el que agarraban con sus afilados dientes los billetes defraudados; todo esto imagino que será causa de suma satisfacción para Rajoy y Cía., capaces de seguir en el lugar del que deberían haber sido sacados a “papeletazos democráticos” tras la gran ofensiva de corrupción que su partido llevo a cabo durante años de mirar hacia otro lado.

No me creo nada de lo que estos señores puedan venir alegando ahora para acallar las voces de los que no comulgamos con sus estadísticas, siempre afectas a un estudio previo bajo la supervisión del órgano Ejecutivo del Gobierno; y no es digo de confianza porque la moto ya la han vendido en demasiadas ocasiones, primero dijeron que venía gripada por la herencia percibida del anterior socialismo, luego por la recesión que asolo el continente y más tarde, todo se juntó para rescatar una banca bajo el lema de que nada costaría al erario público. La banca se rescató, pero las consecuencias de dicho rescate siguen presentes en la cotidianeidad de las familias sin recursos, en los desempleados integrantes de una misma familia sin nada que aportar para al menos cubrir las necesidades básicas, la infancia pasa hambre en un país que se dice civilizado, los alumnos sufren los cambios constantes de la Ley de Educación al ritmo de la falta de medios del colectivo docente para evitar colapsos en los diferentes cursos académicos, sin organización que les asista para cumplir horarios, faltos de protección ante la oleada de violencia en los centros escolares y desafectos por parte de las administraciones en cuánto al insuficiente número de profesores en dichos centros.

Sí, las cajas se rescataron a precio de grupo sanguíneo, absorbidos por la inmensa cantidad de dinero aportada para ello nos dejaron en la miseria de nuestras vidas, en la desigualdad social cada vez más pronunciada y en la continua batalla del desempleo, al que acceder por sueldos indignos en horarios ofensivos por unos pocos billetes, o si dudabas un segundo ya hacías cola detrás tuyo porque siempre alguien estaba más necesitado y le urgía trabajar por lo que fuera. Pero con la presunción debida según esta calaña de casta política existente en nuestro Gobierno, están convencidos de que la crisis ya ha pasado, y que todo ha sido una pesadilla momentánea que saldrá en la historia contemporánea como fluctuaciones de las bolsas mundiales que afectaron a las europeas y contagiaron a España. La sanidad “sigue su curso”, encumbrada bajo la gran aportación de unos profesionales excepcionalmente formados en nuestras universidades, dan muestras de que al menos en eso, seguimos siendo líderes mundiales.

Enfermeras, profesionales técnicos o quirúrgicos, especialistas y ambulatorios nos ofrecen garantías de salud a pesar de estar ahogados de recursos por el ministerio. Los y las hay que cogiendo el estetoscopio y metiendo en la maleta sus sueños, se marchan dónde son recompensados económicamente, dejando atrás la batalla imborrable de unos años de aprendizaje que les ofreció la oportunidad de sus vidas aun quitándole tiempo de ocio; otros países tendrán la suerte de disfrutar de la formación de calidad y el buen entender de nuestros médicos y enfermeras, al fin y al cabo a la sociedad española cada uno o una “solo” le habrá costado apenas sesenta mil euros que nunca veremos reintegrados si la emigración del colectivo sanitario, junto al de investigadores reconocidos o técnicos relevantes de un sector envidiado por la inmensa mayoría de países, sigue su curso.

Pero no pasa nada, nosotros seguiremos pidiendo la devolución de las cláusulas suelo de las entidades bancarias que ya nos robaron bastante, además gozaremos de la oportunidad de ver la minuta notarial de la escritura hipotecaria reintegrada por mandato del Tribunal Europeo. Todo bajo una sospechosa celeridad de algunos bancos y cajas que no quieren esperar lo que antes o después tendrán que restar en sus balances, una obligación es una obligación pero ¿a costa de quién? Pues con cargo a las comisiones por las tarjetas, a la obligatoriedad de contratar el seguro del hogar con la entidad procedente, a la imposición de unos seguros de vida con primas desorbitadas o un plan de pensiones tan sólo figurante entre los muchos céntimos guardados por los bancos que sumados son millones porque, ¿quién puede tener un plan de pensiones con un sueldo mínimo que solo le proporciona el pago de las necesidades primarias de la familia?; a no ser claro que como el capital y el Gobierno son primos hermanos, esta sea una de las tretas que barajan para el futuro pago de las pensiones, al estilo americano, sanidad por un lado de la empresa privada y los fondos que vienen de unas retribuidas por el mismo pagador. Desde luego, el margen para que una aportación al Plan de Pensiones sea en el futuro gratificante es poco presumible a la vista de los salarios precarios, lo que no obstante es considerado un gran emolumento para los directivos de los Fondos de Inversión a la hora de jubilarse, o de las grandes empresas del sector privado que otorgan favores millonarios a unos asesores venidos de la casta política, o a los bancos, verdaderos ejemplos de generosidad con sus Consejeros Ejecutivos.

Lo sigo diciendo, no pasa nada, porque la palabra más buscada de Google en 2016 “populismo” ya no figura en la pasarela lingüística actual, ahora es más procedente tomar las acepciones de una manera menos friki y más de andar por la calle; aunque en esta última es dónde surgió tal gentilicio inconformista del que se quiso apropiar la nueva izquierda cuando valía para todos. Ahora viene Pedro Sánchez con su gran figura, tan elegante y educado, tan bien `parecido y conocedor de lenguas que supera con creces el frustrado intento de la baronesa Susana por agenciarse la Secretaria General del Partido Socialista; hasta Patxi López debería de preocuparse, el ex mandatario socialista viene a por todas, con el trofeo de haber sido coherente con sus principios de no dar su voto a la derecha, con la intención de acoger entre sus adeptos a más de un desertor de la formación morada, repleta de caos presidencialista e ideologías a bandazos entre las que el Sr. Garzón se metió sin conocer su destino. Sí, no digo nada que no pueda ser real y es cuestión de tiempo que sea tan veraz como lo pienso, el candidato a la Secretaria General del PSOE tiene mucho ganado, más de lo que sus oponentes piensan a pesar de la experiencia del Sr. López o la supervivencia de la Sra. Díaz como Presidenta andaluza; Pedro Sánchez tiene la convicción, la idea de atacar la coyuntura política en la que se ha metido el socialismo en nuestro país y acomodado en un ideal que le hace al menos ser considerado posible ganador en las primarias de su partido. Lo de sumar ya se verá tras lo que puede ser el próximo desenlace de Podemos en Vista Alegre entre Iñigo Errejón y Pablo Iglesias, ya hartos uno del otro y cansados de darle al dedo en Twitter se enfrentan a la realidad de un programa sin convicción y un formato sin futuro. En Europa al fin y al cabo nunca parece pasar demasiado como para ponerse las pilas, el Brexit sale cuando nadie lo pensaba, la ultra derecha gana adeptos en Francia, Dinamarca comienza a sentir aires de xenofobia, Hungría cierra fronteras a los desplazados mediante muros estilo “yanqui Trump” y Alemania se enrosca en su poderío económico para seguir protegida de los “arreones” de las ideologías extremas; en el noreste de nuestro país, al lado del Mediterráneo, el oleaje enrabietado de los que aspiran a separarse del Estado baja en peligrosidad producto del sentido común de sus ciudadanos y por la capital madrileña suenan voces que increpan al Presidente Rajoy, incitándole a dar su opinión sobre el desajuste político creado por el Sr. Trump, sin que por el momento nada salga de sus labios, siempre tan escuetos.

Y es que hay heridas abiertas del pasado, cicatrices enconadas que apenas dejan sitio a la mesura; asesinos que andan sueltos por prescribir sus delitos cuando con ellos trataron de sacrificar la paz del país en momentos difíciles, matones de ideologías fascistas que por propia ignorancia, fueron mandados por quienes quisieron con la masacre magnificar su poder. Después de cuarenta años la osadía legal en algunas circunstancias, ha hecho que los que acabaron con la vida de los abogados de Atocha, 24 Enero1977 y de un estudiante el día anterior, por detrás y de manera cobarde que anhelaba la paz social y la libertad de los presos políticos, estén ya fuera de peligro, tan libres y con los mismos derechos que la Constitución ofrece a todo ciudadano, el pasado ya no importa, la lealtad a la Justicia en algunas ocasiones encarece el entendimiento.

Como “tampoco debe preocuparnos”, por si esto nos distrae del objetivo buscado, las observaciones de un organismo como el FMI, que de vez en cuando tiene que pronunciarse para explicar los emolumentos de su Presidenta Sra., Lagarde; en las prestaciones por desempleo advierte tan dispuesta representante tendría que mirar con lupa la Administración española, no vaya a ser que hagamos trampa y no busquemos con suficiente ahínco un empleo con el que satisfacer nuestras necesidades y nos habituemos a vivir de un puñado de billetes pequeños; pero no pasa nada, eso solo lo dice por averiguar hasta dónde llega nuestra paciencia ante semejantes disparates.