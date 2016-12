La dignidad de la persona, es incuestionable. Debía se incuestionable, pero la realidad nos demuestra que, desgraciadamente, en muchos casos no le es. La dignidad humana es de cada uno, no depende de donde son los padres, de la condición social, el nivel cultural o su desarrollo, del color o de cualquier circunstancia que pudiera diferenciarnos.

La no aceptación por padecer discapacidad o enfermedades graves, les hacemos pertenecer a la categoría de “descarte”; no pensamos que con el tiempo todos podemos llegar a “participar” de la categoría de los descartados.

En el “ejercicio” de la la maternidad subrogada—madres de alquiler para los no iniciados en este científico lenguaje—se dan todas las formas de indignidad; desde “el alquiler” de un útero, hasta poder elegir el sexo del inquilino. También” descartar” el que presenta un determinado defecto En estos úteros alquilados, o en la pretensión de utilizarlos, hay una variada gama según el modo de “ajustarlo”.

Pude haber un intercambio mercantil o puede ser un método altruista, convenciendo a un familiar de la mujer infértil para que preste su cuerpo para este menester. Se suele recurrir a una hermana habitualmente o un familiar cercano. No se contempla ni en la madre ni en que se va a concebir, que es el verdadero protagonista de estas soluciones a la infertilidad.

Cuando el proyecto es comercial, que no saca de la ruina a la mujer utilizada, suele haber menos problemas emocionales, pero cuando un embarazo es “altruista”, ya la presión emotiva comenzó para convencer al familiar en cuestión para que “cediera” su útero. Y pueden ser intensas porque ha sido un proceso largo en su persona, que influyó en su salud y que pueden repercutir sobre futuras relaciones inter familiares.

Si la pérdida de un hijo sea en los inicios de su vida, da lugar a un trauma sicológico, no se puede suponer que la entrega “de su hijo” deje de influir en la relación de convivencia, pues podrán estar presente, por ejemplo, las decisiones que se tomen sobre el porvenir del hijo, cuyo parentesco es cierto y conocido, que sería hijo y sobrino. Y habrá que pensar en la postura del hombre, sea marido de la subrogada o de la infértil, ¿no tendrá la sensación de su inutilidad? Si es padre total o padre a medias, paternidad compartida ya que la embarazada no es su cónyuge. No entremos a valorar los problemas que pueden suscitarse con problemas de herencia.

Habrá que hacer “encaje de bolillos”. Si el dinero habitualmente ha dado problemas en las “particiones”, habrá que pensar en los problemas que podría dar lugar. Los problemas de conciencia, ni tocarlos cuando esta ya está plana o adormecida.